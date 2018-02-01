Fethiyespor'dan 5 transfer birden

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 5 maçtır galip gelemeyince düşme hattına yaklaşan Fethiyespor, ara transferin son gününde 5 takviye birden yaptı. Muğla temsilcisi Denizlispor\'dan ayrılan ofansif orta saha Anıl Taşdemir, Kastamonuspor 1966\'dan savunma oyuncusu Murat Kalkan, Amed Sportif\'ten stoper Erdi Bakırcı, Silivrispor\'dan ön libero Kazım Dülger\'i reklerine bağlayıp Adanaspor\'dan forvet Ahmet Dereli\'yi de sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolseverlerin Aydınspor 1923\'ten tanıdığı 29 yaşındaki Erdi, 32 yaşındaki Murat ve 27 yaşındaki Kazım\'la 1.5, Süper Lig\'de Trabzonspor, Akhisarspor gibi takımlarda da görev yapan 30 yaşındaki Anıl\'la ise sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.