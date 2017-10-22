Fethiyespor'da yüzler güldü

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Ottocool Karagümrük\'ü evinde 2-1 mağlup eden Fethiyespor, 7 hafta sonra galibiyet hasretine son verdi. Sadece ilk haftada Hacettepe\'yi 1-0 yenen Fethiyespor, ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde ettikten sonra Karagümrük\'e patladı. Omuzlarından büyük yük kalktığını dile getiren teknik direktör Hüsnü Özkara, \"Şeytanın bacağını kırdık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım kazandığımız 3 puan milat olur ve seri başlar\" dedi.

Taraftarın kendilerine müthiş destek verdiğini anlatan Hüsnü Özkara, \"Kötü günlerimizde bizlere sabır gösteren, desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fethiye\'de Özkara, maçın 24\'üncü dakikasında Orhan\'ın, 32\'nci dakikasında ise Onur\'un sakatlanıp oyundan çıktığını belirterek, \"Onur\'un çapraz bağları kopmuş olabilir. Eğer öyleyse oyuncumuz uzun süre aramızda olamaz\" ifadelerini kullandı.