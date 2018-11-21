T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'da stres bitti

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bugsaşspor'u 2-1 yenerek 13'üncü haftada ilk galibiyetini alan Fethiyespor üzerindeki baskıyı attı

21 Kasım 2018 15:09

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bugsaşspor\'u 2-1 yenerek 13\'üncü haftada ilk galibiyetini alan Fethiyespor üzerindeki baskıyı attı.
Teknik direktör Tarık Daşgün büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, \"Maalesef geride kalan haftalarda herkes elinden geleni yapmasına rağmen kötü sonuçlar elde edildi. Bunlar futbolun içinde var. Bugsaşspor maçıyla şanssızlığımızı kırdık. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz\" dedi. Yenemeyecekleri hiçbir takımın olmadığını vurgulayan Daşgün, \"Herkesten destek bekliyorum. Pozitif düşünceler gelirse her zaman başarı da gelir. Özellikle 4 maçlık bir seri Fethiyespor\'u çok farklı bir yere getirir. Kalitemizi ve gücümüzü göstereceğiz\" şeklinde konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SedatFETHİYE DHA TFFLig Kırmızı Grup BugsaşsporFethiyesporTeknikTarık DaşgünBunlarBugsaşsporGalibiyetlereYenemeyecekleriDaşgünPozitifKalitemizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24