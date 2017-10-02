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Spor

Fethiyespor'da Özkara gülemedi

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da Eser Kardeşler'in görevden ayrılmasının ardından üçüncü haftada dümene geçen teknik direktör Hüsnü Özkara, 4 maç sonunda galibiyetle tanışamadı

02 Ekim 2017 14:51

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da Eser Kardeşler\'in görevden ayrılmasının ardından üçüncü haftada dümene geçen teknik direktör Hüsnü Özkara, 4 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.
Hüsnü Özkara yönetiminde ilk olarak evinde Gümüşhanespor\'a 2-0 yenilen Fethiyespor, daha sonra deplasmanda Zonguldak Kömürspor\'a 2-1 kaybetti. Bu iki yengilginin ardından iç sahada Kahramanmaraş\'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, son olarak Şanlıurfaspor deplasmanından 3-0\'lık mağlubiyetle döndü.
Fethiyespor, bu periyotta 7\'nci sıradan 14\'üncü basamağa geriledi.

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