Fethiyespor'da Özkara gülemedi

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da Eser Kardeşler\'in görevden ayrılmasının ardından üçüncü haftada dümene geçen teknik direktör Hüsnü Özkara, 4 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

Hüsnü Özkara yönetiminde ilk olarak evinde Gümüşhanespor\'a 2-0 yenilen Fethiyespor, daha sonra deplasmanda Zonguldak Kömürspor\'a 2-1 kaybetti. Bu iki yengilginin ardından iç sahada Kahramanmaraş\'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, son olarak Şanlıurfaspor deplasmanından 3-0\'lık mağlubiyetle döndü.

Fethiyespor, bu periyotta 7\'nci sıradan 14\'üncü basamağa geriledi.