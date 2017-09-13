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Spor

Fethiyespor'da Özkara dönemi

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Hüsnü Özkara getirildi

13 Eylül 2017 20:23

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da teknik direktörlük görevine Hüsnü Özkara getirildi.
Eser Kardeşler\'in istifasının ardından el sıkıştığı Feyyaz Uçar\'la son dakika pürüzü nedeniyle anlaşamayan Fethiyespor\'da yönetim, takımı Hüsnü Özkara\'ya emanet etti. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmenin ardından 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, \"Fethiyespor gibi bir camiadan gelen teklifi geri çevirmek olmazdı. Ekibimle birlikte tecrübelerimizi oyunculara aktararak herkesin özlediği Fethiyespor\'u taraftarımıza izletme hedefindeyiz\" dedi. Başkan Mustafa Ferizcan ise Özkara ve ekibine güvendiklerini dile getirdi. Son olarak 1461 Trabzon\'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sarıyer, Hatayspor, Trabzonspor, Erzincanspor, Boluspor, Bugsaşspor, Erzurumspor, Düzcespor gibi kulüplerde görev aldı.

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