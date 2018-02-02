Fethiyespor'da oyunculara moral

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ara transferin son gününde 5 önemli takviye yaparak güçlenen Fethiyespor, zorlu Gümüşhanespor deplasmanı öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Kulüp yönetimi, teknik kadro, oyuncular ve idari personelin buluştuğu yemekte moral dopingi yapıldı. Ligde son 5 maçta galip gelemeyip düşme hattının 2 puan üzerine gerileyen, lider rakibine bu sezon evinde ikinci mağlubiyetini tattırmaya çalışacak Muğla temsilcisinde Başkan Mustafa Ferizcan futbolculara, \"Şehir, camia ve takım olarak hak ettiğimiz güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Skor ne olursa olsun yürekli olun ve yüreğinizi ortaya koyun. Bu bizim için 3 puandan daha değerli\" mesajını verdi.

Ferizcan, kulüp için her kesimden de destek istedi.

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