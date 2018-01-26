T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'da mutlu gün

FETHİYE, (DHA) TFF 2

26 Ocak 2018 14:52

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor\'da başkan Mustafa Ferizcan, dünya evine girdi. Ferizcan, hayatını beden eğitimi öğretmenliği yapan Selin Aksal\'la birleştirdi. Çiftin düğün töreni ilçedeki bir otelde yapıldı. Salona alkışlarla giren çiftin nikah şahitliğini Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı yaptı. Lacivert-beyazlı camiayı bir araya getiren düğünde, salonun da kulübün renkleriyle süslendiği dikkat çekti. Yeni evliler, davetlilerle birlikte düğünde doyasıya eğlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupFethiyesporMustafa FerizcanFerizcanSelin AksalSalonaFethiye Belediye Başkanı Behçet SaatcıLacivertbeyazlıYeniFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24