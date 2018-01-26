Fethiyespor'da mutlu gün

FETHİYE, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor\'da başkan Mustafa Ferizcan, dünya evine girdi. Ferizcan, hayatını beden eğitimi öğretmenliği yapan Selin Aksal\'la birleştirdi. Çiftin düğün töreni ilçedeki bir otelde yapıldı. Salona alkışlarla giren çiftin nikah şahitliğini Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı yaptı. Lacivert-beyazlı camiayı bir araya getiren düğünde, salonun da kulübün renkleriyle süslendiği dikkat çekti. Yeni evliler, davetlilerle birlikte düğünde doyasıya eğlendi.
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