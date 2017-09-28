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Spor

Fethiyespor'da keyifler kaçtı

Ergun TOS / FETHİYE, (DHA) TFF 2

28 Eylül 2017 17:09

Ergun TOS / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor büyük üzüntü yaşıyor. Teknik Direktör Hüsnü Özkara, mutlak galip gelmeleri gereken karşılaşmada 2 puan bıraktıklarını belirterek, \"İlk yarı durgun oynadık. Kalemize gelen ilk top da ağlarımıza gitti. Maalesef rakip kaleci 10. dakikadan itibaren zaman geçirmeye başladı. Maçın hakemi ise bu hareketlere duyarsız kaldı, oyun soğudu\" dedi. 

Pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacaklarını sözlerine ekleyen Özkara, \"Yoğun maç programı yüzünden sakatlıklardan kurtulamıyoruz. Uğur ve Cemil henüz iyileşemedi. Bu yüzden anternmanlarda yükleme yapmamız imkansız hale geliyor. Her şeye rağmen Şanlıurfa\'dan iyi bir sonuçla döneceğiz\" diye konuştu. Başkan Mustafa Ferizcan ise kayıpları telafi edeceklerini ifade ederek, \"İstenilen Fethiyespor bu hafta sahalara dönecek\" cümlesini kurdu. 

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