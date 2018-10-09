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Spor

Fethiyespor'da Eriş'in görevine son verildi

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor'a 1-0 yenilerek 6 hafta sonunda 2 puanla son sıraya demir atan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı

09 Ekim 2018 18:47

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor\'a 1-0 yenilerek 6 hafta sonunda 2 puanla son sıraya demir atan Fethiyespor\'da teknik direktör Levent Eriş\'le yollar ayrıldı. Acil toplanan yönetim kurulu, kötü gidişatın ardından taraftarların istifasını istediği Eriş\'in görevine son verdi.
Levent Eriş yaptığı açıklamada, \"Ben istifa etmedim. Kulüp yönetimi gövime son verdi. Karara saygı duyuyorum. Futbolcularımla konuştum. Çocuklar, \'Durumu biz bu hale getirdik, biz düzelteceğiz\' dedi. Ancak görevimden alındım\" diye konuştu. 

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