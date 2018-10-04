Fethiyespor'da Eriş başarıya inanıyor

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen 5 haftada sadece 2 puan toplayabilen Fethiyespor\'da teknik direktör Levent Eriş, kötü günleri geride bırakacaklarını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında süreci değerlendiren deneyimli teknik adam, \"5 maçta 2 puanı hiç beklemiyorduk. Sonucu hiç hak etmedik. Bu takım geçen sezon kümede kalma savaşı verirken kimseye minnet etmeden, en ufak beklentiye girmeden elele verdi ve ligde tutundu. Sezon başında bu takım şampiyonluğa oynayacak, bu takım şampiyon olmak için her türlü mücadeleyi verecek dedik, bu suç değil. Mutlaka toparlanacağız. Bu günler bitecek\" dedi.

Takımın yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Eriş, \"İnsanlar bu takımın geçen seneden beri yaşadığı ekonomik sıkıntılarını önce bir irdelesinler. Çok biliyormuş edasıyla kimsenin bir şeyler söyleme hakkının olduğunu düşünmüyorum. Kulübümüzün itibarını bozmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar ufacık bir ekonomik sıkıntının takımın antrenmana çıkmasına engel olmasına izin vermiyoruz. Bugün prim verilmediği için antrenmanlara çıkmayan takımlar var. Ben 8 aydır bu takımın başındayım. Böyle bir şey hiç olmadı. Futbol sadece parayla oynanan bir oyun değil. Fakat aç ayı da oynamaz. Biz kötü başladık ama iyi bitireceğiz. Bize inanan herkesin başını dimdik gezdireceğiz\" yorumunu yaptı.

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