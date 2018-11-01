Fethiyespor'da Daşgün için tören

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattındaki Fethiyespor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirdiği Tarık Daşgün için imza töreni düzenledi. Daşgün, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan\'ın katıldığı törenle kendisini sezon sonuna kadar Fethiyespor\'a bağlayan imzayı attı.

Ligde son sırada bulunan Muğla temsilcisinde Daşgün, törende, \"Kadro yapısına baktığımız zaman takım olmaması gereken yerde. Kendi adıma antrenörlük hayatımda hedeflerim var. Daha yolun başında sayılırım. Hedeflediğim noktalar var. Bu anlamda hem kendi adıma hem Fethiyespor adına inşallah sonu hayırlı bir birliktelik olur. Herkesin iyi niyetini gördüm. Herkes yüreği ile başarı bekliyor. İnşallah bizde bu takıma katkı sağlarız\" diye konuştu.

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