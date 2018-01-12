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Spor

Fethiyespor'da çifte imza

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor ara transferde iki takviye daha yaptı

12 Ocak 2018 16:23

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor ara transferde iki takviye daha yaptı. Lacivert-beyazlılar Şanlıurfaspor\'dan kaleci Fatih Kaldan ve Bucaspor\'dan orta saha oyuncusu Ahmet Tamet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu takımın Antalya kampına dahil oldu.
Futbola Mersin Camspor\'da başlayan 27 yaşındaki Fatih, Manisaspor, Ispartaspor, Altınordu, Tavşanlı Linyitspor, Altay, Çorum Belediyespor, Van BŞB\'de de kaleyi korudu. Bucaspor\'da filiz lisansını alan ve bir dönem İzmirspor\'da oynayan 24 yaşındaki Ahmet, sezonun ilk yarısında sadece 5 resmi maçta sarı-lacivertli formayı terletti. 

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