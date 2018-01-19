Fethiyespor'da Bilal tamam

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Fethiyespor, son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Bilal Gücüyetmez\'i renklerine bağladı. Sol bekte görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlılar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bilal kariyerinde Hatayspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Ankara Demirspor, Van BŞB, Trabzon Akçaabat ve Kırıkhanspor formalarını giydi. Bilal bu sezon ise Manisa BŞB\'de süre alamadı.

İkinci yarının ilk haftasında pazar günü Hacettepe ile deplasmanda karşılaşacak Fethiyespor\'un Teknik Direktörü Levent Eriş, iddialı konuştu. Deneyimli teknik adam, \"Yaptığımız transferlerle mücadeleci bir takım kurduk. Gol yollarında etkili olmak istiyoruz. İkinci devre oldukça çetin geçecek. Antalya kampını çok iyi geçirdik. Takımımızı tüm eksilerini gördük. Amacımız alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak. Hak ettiğimiz konuma geleceğiz\" diye konuştu.

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