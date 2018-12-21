Fethiyespor'da 10 yolcu

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısında umduğunu bulamayıp devreyi düşme hattında tamamlayan Fethiyespor\'da 4 futbolcu süresiz kadro dışı bırakılarak kulüp bulmaları istendi, 6 oyuncunun sözleşmesi de karşılıklı olarak sonlandırıldı.

Ligde 17 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Fethiye\'de Halil İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Emrullah Yıldırım süresiz kadro dışı bırakılarak kendilerine kulüp bulmaları istendi. Ensar Enes Baykan, Hakan Olkan, Fahri Akyol, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan\'ın ise sözleşmeleri fesh edildi. Fethiyespor yönetiminin kalan isimleri değerlendirip transfer atağına girişeceği öğrenildi.