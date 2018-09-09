Fethiyespor yıkıldı

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor\'la son 9 dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kalan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 1 puana razı olan lacivert-beyazlılarda futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. Teknik direktör Levent Eriş, bu maçı bir an önce unutacaklarını söyledi. Eriş, \"Çok üzgünüz. Sahamızda oynadığımız ilk maçı 3 puanla bitirmeye çok yaklaşmıştık. Ligin başındayız, üst üste galibiyetler alıp kayıpları telafi edeceğiz\" dedi.