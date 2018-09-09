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Spor

Fethiyespor yıkıldı

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor'la son 9 dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kalan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşadı

09 Eylül 2018 15:12

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor\'la son 9 dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kalan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşadı. 
Galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 1 puana razı olan lacivert-beyazlılarda futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. Teknik direktör Levent Eriş, bu maçı bir an önce unutacaklarını söyledi. Eriş, \"Çok üzgünüz. Sahamızda oynadığımız ilk maçı 3 puanla bitirmeye çok yaklaşmıştık. Ligin başındayız, üst üste galibiyetler alıp kayıpları telafi edeceğiz\" dedi. 

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