Fethiyespor umduğunu bulamadı

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Bugsaşsspor\'a 3-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren Fethiyespor, geride kalan 17 haftada beklenen performansı sahaya yansıtamadı.

Ligin ilk yarısında yalnızca Hacettepe, Ottocool Karagümrük ve Silivrispor\'u yenen Muğla ekibi, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 15 puan topladı. Deplasmanda ise hiç galibiyet alamayan Fethiyespor, 15 gol atıp 25 gol yedi.

Fethiyespor, teknik direktör konusunda da istikrarı yakalayamadı. Sezona Eser Kardeşler\'le başlayan, bu dönemin yalnız 1 hafta sürmesinin ardından Hüsnü Özkara ile yoluna devam eden lacivert-beyazlılar son olarak tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş\'le anlaştı. Eriş\'le de henüz çıkış yakalayaman Fethiyespor ilk devreyi düşme hattının 4 puan önünde 14\'üncü sırada tamamladı. Levent Eriş, ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek camiaya umut verdi.