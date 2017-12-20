T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor umduğunu bulamadı

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Bugsaşsspor'a 3-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren Fethiyespor, geride kalan 17 haftada beklenen performansı sahaya yansıtamadı

20 Aralık 2017 14:43

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Bugsaşsspor\'a 3-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren Fethiyespor, geride kalan 17 haftada beklenen performansı sahaya yansıtamadı.
Ligin ilk yarısında yalnızca Hacettepe, Ottocool Karagümrük ve Silivrispor\'u yenen Muğla ekibi, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 15 puan topladı. Deplasmanda ise hiç galibiyet alamayan Fethiyespor, 15 gol atıp 25 gol yedi.
Fethiyespor, teknik direktör konusunda da istikrarı yakalayamadı. Sezona Eser Kardeşler\'le başlayan, bu dönemin yalnız 1 hafta sürmesinin ardından Hüsnü Özkara ile yoluna devam eden lacivert-beyazlılar son olarak tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş\'le anlaştı. Eriş\'le de henüz çıkış yakalayaman Fethiyespor ilk devreyi düşme hattının 4 puan önünde 14\'üncü sırada tamamladı. Levent Eriş, ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek camiaya umut verdi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupBugsaşssporFethiyesporLiginHacettepe Ottocool KaragümrükSilivrisporMuğlaDeplasmandaSezona Eser KardeşlerHüsnüLevent ErişEriş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24