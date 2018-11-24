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Spor

Fethiyespor seri peşinde

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza atan düşme hattındaki Fethiyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak

24 Kasım 2018 15:49

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor\'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza atan düşme hattındaki Fethiyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Etimesgut Belediyespor\'a konuk olacak. 
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı\'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy\'un yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Fethiyespor\'da Bugsaş sınavında kırmızı kart gören kaleci Fatih Kaldan forma giyemeyecek. Teknik direktör Tarık Daşgün, Bugsaşspor galibiyetinin ardından seri yakalamak istediklerini belirterek, \"Etimesgut Belediyespor maçına çok moralli hazırlandık. Ankara\'dan 3 puanla döneceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

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