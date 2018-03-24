Fethiyespor kritik dönemeçte

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor\'a 1-0 yenilerek düşme potasına giren Fethiyespor, yarın sahasında orta sıralarda bulunan Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı\'nda Gürel Uzuner\'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00\'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda ameliyat olan orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan, müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Eriş, Niğde Belediyespor\'u mağlup ederek çıkışa geçeceklerini söyledi.

