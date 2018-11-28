Fethiyespor kaçamıyor

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Fethiyespor, bu sezon çıktığı 7 deplasman maçının 5\'inde ilk golü bulan taraf olmasına rağmen galibiyeti koruyamadı. Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fethiye\'de başkan yardımcısı Özkan Torunoğulları, \"Son Etimesgut Belediyespor deplasmanında da öne geçmemize rağmen maç 1-1 bitti. Artık deplasmandaki kazanamama serisini kırmamız gerekiyor\" dedi.

Torunoğulları, bu hafta iç sahada Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.