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Spor

Fethiyespor kaçamıyor

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) TFF 2

28 Kasım 2018 15:29

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Fethiyespor, bu sezon çıktığı 7 deplasman maçının 5\'inde ilk golü bulan taraf olmasına rağmen galibiyeti koruyamadı. Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fethiye\'de başkan yardımcısı Özkan Torunoğulları, \"Son Etimesgut Belediyespor deplasmanında da öne geçmemize rağmen maç 1-1 bitti. Artık deplasmandaki kazanamama serisini kırmamız gerekiyor\" dedi.
Torunoğulları, bu hafta iç sahada Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

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