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Spor

Fethiyespor hayata döndü

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bugsaşspor'u 2-1 yenerek 13'üncü haftada ilk kez galibiyetle tanışan düşme hattındaki Fethiyespor büyük sevinç yaşadı

19 Kasım 2018 14:29

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bugsaşspor\'u 2-1 yenerek 13\'üncü haftada ilk kez galibiyetle tanışan düşme hattındaki Fethiyespor büyük sevinç yaşadı. 
Kalecisi Fatih\'in 50\'nci dakikada kırmızı kart görmesine rağmen pes etmeyen lacivert-beyazlılar puanını 10\'a çıkarıp, gelecek haftalar için umutlandı. Teknik direktör Tarık Daşgün, tüm takımı yürekten kutladığını söyledi. \"Bugsaş galibiyeti milat olacak\" diyen genç teknik adam, \"Artık çıkışa geçeceğiz. Fethiyespor bulunduğu konumu hak etmiyor. Kazandığımız 3 puan bize büyük moral verdi. Bundan sonrası daha iyi olacak\" diye konuştu. 

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