Fethiyespor direnemedi

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor deplasmanına çıkan Fethiyespor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek sezona istediği gibi başlayamadı.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören lacivert-beyazlılarda moraller bozulurken, teknik direktör Levent Eriş gleceğe umutla baktıklarını söyledi. Kazanabilecekleri bir maçı puansız tamamladıklarını belirten deneyimli teknik adam, \"Üzgünüz ama toparlanacağız\" dedi.

Muğla temsilcisi cumartesi günü sahasında Konya Anadolu Selçukspor\'la kozlarını paylaşacak. Transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen 5 yeni transfer de hafta içinde takımla antrenman yapma fırsatı bulacak.