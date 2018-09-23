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Spor

Fethiyespor dibi gördü

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor, 4 hafta sonunda sadece 1 beraberlik alarak sonuncu sıraya geriledi

23 Eylül 2018 14:16

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor, 4 hafta sonunda sadece 1 beraberlik alarak sonuncu sıraya geriledi. 
Son maçta evinde Darıca Gençlerbirliği\'ne 4-0 kaybeden lacivert-beyazlılarda camia büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar da sosyal medyadan teknik direktör Levent Eriş ve futbolcuları sert dille eleştirdi. Şanlıurfaspor\'a 2-1, Karagümrük\'e 3-1, Darıca Gençlerbirliği\'ne de 4-0 yenilip, Konya Anadolu Selçukspor\'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor\'da savunma alarm verdi. 4 haftada kalesinde 11 gol gören Ege ekibi grupta en çok gol yiyen takım oldu.  
 

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