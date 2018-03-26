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Spor

Fethiyespor ateşten çıktı

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, 1 hafta aradan sonra düşme potasından kurtuldu

26 Mart 2018 17:05

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, 1 hafta aradan sonra düşme potasından kurtuldu. 6 maç aradan sonra 3 puan yüzü gördüklerini belirten teknik direktör Levent Eriş, kalan 6 haftada çıkışlarını sürdürerek lige tutunacaklarını söyledi. Tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, \"Niğde galibiyeti hepimize moral verdi. Bu maç milat olacak, savaşı kaybetmeyeceğiz\" dedi.
Lacivert-beyazlılar Kırklarelispor (D), Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor müsabakalarıyla sezona nokta koyacak.

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