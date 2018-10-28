Fethiyespor 1 puana abone

FETHİYE, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Sivas Belediyespor\'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor bir kez daha zincir kıramadı.

Teknik direktör Levent Eriş\'le yollar ayrıldıktan sonra antrenör Fevzi Sevinç yönetiminde üst üste 4 beraberlik alan Muğla temsilcisi, 2\'nci Lig\'de 36 takım arasında galibiyet yüzü göremeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Yeni teknik patron Tarık Daşgün\'ün tribünden takip ettiği müsabakada rakibi karşısında öne geçen Fethiyespor, 88\'nci dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

Fethiye, grupta 6 puanla kurtuluş barajının 2 puan gerisinde, düşme hattında bulunuyor.