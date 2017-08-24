Fethiye'de orman yangını (3)

YANGINDA İHMAL ŞÜPHESİ

Bugün saat 15.40 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Karaot Plajı\'nın üst kısmındaki ormanlık alanda başlayan yangına, 3 uçak ve 6 helikopter havadan, 14 arazöz, 10 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve 105 orman işçisi de karadan müdahale etti. Fethiye-Muğla Karayolu üzerine konuşlanarak alevlerin önünü kesen yangın söndürme ekipleri, 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına devam ettiği alanda, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının Karaot Plajı yakınındaki tali orman yolu kıyısından başladığı tespit edildi.bu nedenle yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ergün TOS / FETİHYE (Muğla), (DHA)



