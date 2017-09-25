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Fethiye'de gökyüzü konseri

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE'deki 1965 rakımlı Babadağ'dan pilot eşliğinde, yamaç paraşütüyle havalanan piyanist ve besteci 42 yaşındaki Hakan Ali Toker, kucağında taşıdığı akordeon ile dünya müziklerinden seçmeler çaldı

25 Eylül 2017 12:24

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'deki 1965 rakımlı Babadağ\'dan pilot eşliğinde, yamaç paraşütüyle havalanan piyanist ve besteci 42 yaşındaki Hakan Ali Toker, kucağında taşıdığı akordeon ile dünya müziklerinden seçmeler çaldı.
Fethiye\'ye  6\'ncı Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali\'nde konser vermek için gelen piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan yamaç paraşütü pilotu eşliğinde tandem (ikili) atlayış yaptı. 1900 metre pistinden kucağındaki akordeon ile havalanan Toker, gökyüzünde dünya müziklerinden seçmeler çaldı. İstiklal Marşı\'yla başladığı gökyüzü konserine, komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan\'dan şarkılarla devam eden Toker, havada kaldığı 40 dakika boyunca 30\'u aşkın ülkeden eserler seslendirdi. Toker\'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladığı konser, paraşütün Belceğiz Plajı\'na sorunsuz inmesiyle sona erdi.
\'GÖKYÜZÜNDE İLK CANLI KONSER\'
21 Eylül Dünya Barış Günü\'nde planladığı atlayışı Babadağ\'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını belirten Toker, farklı ülkelerden eserler çaldığı konseri, dünya barışına atfettiğini söyledi. Toker, daha önce de sanatçıların yamaç paraşütü ile gökyüzünde enstrüman çaldığını ancak canlı yayınlaması nedeniyle konserin Türkiye\'de bir ilk olduğunu vurguladı. Tüm insanlığın aynı kökten geldiğini aktaran Toker, dünya müziklerini akordeonundan dinleyenlerin arada ne kadar ortak yön olduğunu göreceğini kaydetti.

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