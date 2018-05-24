Fethiye'de 20 hektar orman yandı

Latif SANSÜR / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 20 hektar alan zarar gördü.

Fethiye\'nin kırsal Kayadibi Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ağır iş makineleri, arazözler ile belediye araçlarının bulunduğu 35 araç, 1 helikopter ve 160 personelin yoğun çabası sonucu yangın, saat 23.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise sabah saatlerine kadar sürdü. Yangında 20 hektar çam ormanı zarar gördü.

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