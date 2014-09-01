Ferrer ve Sharapova’dan veda



Yılın son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta yedinci gün maçları oynandı. Günün sürpriz sonucu favori isimlerden İspanyol David Ferrer'in turnuvaya veda etmesi oldu. 4 numaralı seribaşı, Fransız Gilles Simon'a 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup olarak üçüncü turda elendi.

Tek erkeklerde bir başka şampiyonluk adayı Roger Federer üçüncü turda ilk seti kaybetmesine rağmen korttan galip ayrılarak dördüncü tura yükseldi. 33 yaşındaki İsviçreli raket İspanyol Marcel Granollers'i 4-6, 6-1, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yendi. Karşılaşmaya ilk set oynanırken yağmur nedeniyle bir buçuk saat ara verildi.

Tek kadınlarda Sharapova da elendi

Tek kadınlarda favori raketler elenmeye devam ediyor. Bu isimlere Rus Maria Sharapova (en üst resim) da eklendi. Beş numaralı seri başı tenisçi, dünya eski 1 numaralarından Danimarkalı Caroline Wozniacki karşısında korttan 6-4, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenik ayrıldı. Böylece 1 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams'ın en önemli rakiplerinden biri daha turnuvaya veda etmiş oldu.

Turnuvanın en genç raketi İsviçreli Belinda Bencic sürprizlerine devam ediyor. 17 yaşındaki tenisçi üçüncü turda elediği 6 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in ardından dördüncü turda da 9 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic'i saf dışı bıraktı. 2 saat 2 dakika süren maç sonunda rakibine 7-6 ve 6-3'lük setlerle üstünlük sağlayan Bencic adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalyan Sara Errani de çeyrek finale yükseldi. 2012'nin yarı finalisti, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 6-3, 2-6 ve 6-0'lık setlerle yendi. Lucic-Baroni bir önceki turda iki numaralı seribaşı Rumen Simona Halep'i elemişti.

Alman Kohlschreiber korta çıkıyor

Turnuvanın sekizinci gününde dördüncü tur maçları var. Tek erkeklerde Alman Philipp Kohlschreiber 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic karşısında çeyrek final şansı arayacak. Turnuvadaki son Alman tenisçi olan Kohlschreiber bir önceki turda ABD'li John Isner'i elemiş ve üst üste üçüncü kez dördüncü tura yükselmişti. Öte yandan 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka da 16 numaralı seribaşı İspanyol Tommy Robredo karşısında tur arayacak.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı ABD'li Serena Willams, Estonyalı Kaia Kanepi ile, 7 numaralı seribaşı Kanadalı Eugeni Bouchard da 17 numaralı seribaşı Rus Yekaterina Makarova karşısında çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.