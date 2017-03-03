T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernando Torres ölümden döndü!

Torres'in tedavisine hastanede devam ediliyor

03 Mart 2017 12:22

Deportivo maçında rakibinin darbesiyle çok sert bir şekilde yere düşen Atletico Madrid'li futbolcu, kafa travması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Zihni açık ve sağlık durumu stabil olan Fernando Torres'in müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Deportivolu futbolcu Bergantinos tarafından ensesine sert bir darbe alarak yere düşen Fernando Torres, her iki takımın futbolcuları, teknik heyetleri ve taraftarlara korkulu anlar yaşattı.

Aldığı darbeyle hemen yere düşen ve hareket etmeden duran İspanyol futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmaya çalıştı. Atleticolu iki oyuncu, Fernando Torres'in ağzını açarak nefes almasını kolaylaştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı futbolcuların büyük bir endişeyle olanları izlediği görüldü.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hemen sedye ile ambulansa konulan Torres'in, stada en yakın bir hastanenin acil servisine götürüldüğü bildirildi.

İspanyol futbolcunun ambulanstayken kendine geldiği, hastanede de zihninin açık ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Torres'in sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.

 

Maç 7 dakika uzadı



Maçın sonlarına doğru Torres'in yaşadığı olaydan dolayı karşılamada 7 dakika uzatma oynandı. 1-1 sona eren maçta Deportivo 13'üncü dakikada Andone ile öne geçerken, Atletico Madrid'in beraberlik golü 68'inci dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Yeni teknik direktörü Pepe Mel ile ilk maçına çıkan Deportivo'da Emre Çolak ilk 11'de forma giyerek, 76'ncı dakikada yerini Bergantinos'a bıraktı.

La Liga'da 25'inci hafta sonunda Atletico Madrid 46 puanla 4'üncü, Deportivo ise 20 puanla 17'nci sırada kaldı.

ETİKETLER

Fernando TorresLa Ligadilini yuttuhastaneAtletico Madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24