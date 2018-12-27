Fernandao'nun acı günü

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olan Jose Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızını kaybettiği duyuruldu. Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz" denildi.

Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana’nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2018

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.