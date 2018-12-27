T24 LogoT24 Logo
Spor

Fernandao'nun acı günü

Fenerbahçe eski futbolcusu için bir baş sağlığı mesajı yayımladı

27 Aralık 2018 19:59

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olan Jose Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızını kaybettiği duyuruldu. Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz" denildi.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti. 

ETİKETLER

FernandaoFenerbahçeSuudi ArabistanBursasporkızını kaybettikızıhayatını kaybetti
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-12-27T19:59:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fernandaonun-aci-gunu,783724","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fernandaonun-aci-gunu,783724"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24