Ferman'ın dramı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, annesi tarafından terk edilen, babası ise sahte kimlik kullanmak suçundan cezaevinde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli Ferman Andırman\'a (6) bakan dedesi Nizamettin Andırman, torununa ilaç almakta zorlandığını söyledi. Dede Andırman, \"Mamasını burada bulamadığım için İstanbul\'dan getirtiyorum. Burada bulmak sıkıntı oluyor. İlaçları da burada yok. Yeşil reçete ile İstanbul\'dan temin edebiliyorum. 4 kutu ilaç alıyorum, 10 bin lira tutuyor. Gücüm de yetmiyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum\" dedi.

Bingöllü Bilal Andırman (32) İstanbul\'da yaşarken 2011 yılında dini nikâh ile Gülümser Kazar (32) ile yaşamaya başladı. Çiftin bir yıl sonra dünyaya gelen oğulları Ferman\'a, zekâ geriliği (mental retardasyon) teşhisi konuldu. Gülümser Kazar, 2014 yılında eşinden ayrılınca oğlu Ferman, inşaatlarda günübirlik çalışan babası ile yalnız kaldı. Vatani görevini yapmayan Bilal Andırman, yakalanmamak için çıkardığı sahte kimlik ile yaşarken, geçen yıl polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Bilal Andırman, \'sahte kimlik kullanmak\' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konulunca, Ferman ortada kaldı. Minik Ferman\'a, Bingöl\'ün Genç ilçesinde yaşayan dedesi Nizamettin Andırman ile babaannesi Feyziye Andırman sahip çıktı.

\'NÜFUSU ÜSTÜME OLMADIĞI İÇİN SORUN ÇIKIYOR\'

Dede Nizamettin Andırman, İstanbul\'dan Genç\'e getirdikleri Ferman\'ın vücudunun bazı bölümlerinin de gelişmediğini ve yüzde 90 ağır engelli raporu olduğunu söyledi. Nizamettin Andırman, \"Oğlum Bilal, çocuğuna bakmak için askere gitmek istemedi ve sahte kimlik ile dolaştı. Biz buradan para göndererek geçim sağlamalarında yardımcı oluyorduk. Torunumu önce annesi terk etti, ardından babası cezaevine girince ortada kaldı. Ferman\'ın annesi ile babasının resmi nikâhı yapılmadığından resmi işlemlerde problem yaşıyoruz. Ferman, zihinsel ve fiziksel özürlüdür. 4 yıldır annesi terk etti ve biz bakıyoruz. Terk eden annesi, çocuğun bakım parasını alıyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor, iki gözünden biri görüyor. Benim de durumum yok. Fizik tedavi ve diğer tedavileri yaptıramıyorum. Çünkü çocuğun nüfusu üstüme değil. Annesine de ulaşamıyoruz, vekalet alamıyoruz. Dolayısıyla devlet işlerinde sıkıntı çıkıyor\" dedi.

\'TEK İSTEĞİM FERMAN\'IN SAĞLIĞI\'

Tek isteğinin torunu Ferman\'ın sağlığına kavuşması olduğunu belirten dede Andırman, şunları söyledi:

\"Ferman desteksiz oturamıyor, sürekli uzanıyor. Bazen yoğurt, kemik suyu veriyoruz. Bunların ve mamanın dışında bir yiyecek yiyemiyor. Sadece sıvı şeyler yiyebiliyor. Mamasını burada bulamadığım için İstanbul\'dan getirtiyorum. Burada bulmak sıkıntı oluyor. İlaçları da burada yok. Yeşil reçete ile İstanbul\'dan temin edebiliyorum. 4 kutu ilaç alıyorum, 10 bin lira tutuyor. Gücüm de yetmiyor. Üzerime kayıtlı olsaydı, en azından devletten bir yardım bekler ve çocuğa güzel bir şekilde bakardım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Tek isteğim Ferman\'ın sağlığıdır.\"



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