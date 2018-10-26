Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medya hesabında, 16 Nisan 2017\'de yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan dava açılan Ferhat Tunç hakim karşısına çıktı. Turnede olduğu için savunmasını hazırlayamadığını söyleyen sanık Tunç\'a, savunmasını yapması için süre verilerek duruşma ertelendi.

Büyükçekmece 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç avukatı Fatma Hopikoğlu ile katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunması sorulan sanık Ferhat Tunç, \"Suçlamayı anladım. Şu an mesleğimle ilgili sanat faaliyetlerim çerçevesinde turnede bulunmaktayım. Dolayısıyla savunma savunma için hazırlık yapamadım. Bu yüzden süre talep ediyorum\" dedi. Mahkeme, savunma yapması için Ferhat Tunç\'a süre vererek duruşmayı erteledi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 16 Nisan 2017\'de yapılan referandum ile ilgili bir görsel ve yazı paylaşan sanatçı Ferhat Tunç hakkında İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede, Tunç\'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.