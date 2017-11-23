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Ferhat da yaşama tutunamadı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, arkadaşı Volkan Arslan'a motosikletiyle çarparak ölümüne neden olan kendisi de ağır yaralanan Ferhat Türk, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

23 Kasım 2017 15:22

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, arkadaşı Volkan Arslan\'a motosikletiyle çarparak ölümüne neden olan kendisi de ağır yaralanan Ferhat Türk, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat kent merkezinde esnaf 30 yaşındaki Ferhat Türk, 12 Kasım\'da Sivas-Tokat karayolu, Çamlıbel mevkisinde motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında geçişlerini görüntüleyen motosikletçi arkadaşı Volkan Arslan’a çarptı. Volkan Arslan kazada yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Ferhat Türk ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Hastanede 11 gündür yaşam mücadelesi veren Ferhat Türk, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Türk\'ün cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi memleketi Tokat\'a gönderilen Türk, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

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