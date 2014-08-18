Ferguson'da Ulusal Muhafızlar devrede

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta
polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer
yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.
Gösteriler, 1 haftayı aşmasına rağmen dinmedi. Ferguson'da polis
gösterilere müdahalede yine sis bombası ve göz
yaşartıcı bomba kullandı.
Polis, görevli memurların bazı göstericiler
tarafından hedef alındığını
savundu.
Missouri Valisi Jay Nixon, "Ferguson'da düzen ve sükuneti sağlamak ve
vatandaşları korumak üzere Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını" açıkladı.
Barışçıl gösterilerin yanı sıra bölgeye başka şehirlerden birçok kişinin suç
işlemek amacıyla geldiğini belirten Vali Nixon, "yağma olaylarının
yaşandığını, ateşli silahlar kullanıldığını, yanıcı maddeler atıldığını ve
yollarda barikatlar kurulduğunu" söyledi.
Öte yandan Michael Brown'un ölümüyle sonuçlanan polis operasyonuyla ilgili
tartışma devam ediyor. Genci öldüren polis, ateş etmesinin gerekçesini
"nefsi müdafaa" olarak açıklıyor. Görgü tanıklarına göre Michael Brown
teslim olduğu halde vuruldu.
Olay, bazı yönleriyle 17 yaşındaki siyahî genç Trayvon Martin'in 2012 yılında
Florida'da kurşunlanarak öldürülmesi olayını andırıyor. Trayvon Martin'i
öldüren George Zimmerman'ın serbest bırakılması, ABD genelinde tepkilere
yol açmıştı.