Ferguson'da Ulusal Muhafızlar devrede

ABD'nin Missouri eyaletindeki 21 bin nüfuslu Ferguson kentinde 9 Ağustos'ta

polis 18 yaşındaki Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, olay sonrasında yer yer

yağma ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri başlamıştı.

Gösteriler, 1 haftayı aşmasına rağmen dinmedi. Ferguson'da polis

gösterilere müdahalede yine sis bombası ve göz

yaşartıcı bomba kullandı.

Polis, görevli memurların bazı göstericiler

tarafından hedef alındığını

savundu.

Missouri Valisi Jay Nixon, "Ferguson'da düzen ve sükuneti sağlamak ve

vatandaşları korumak üzere Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını" açıkladı.

Barışçıl gösterilerin yanı sıra bölgeye başka şehirlerden birçok kişinin suç

işlemek amacıyla geldiğini belirten Vali Nixon, "yağma olaylarının

yaşandığını, ateşli silahlar kullanıldığını, yanıcı maddeler atıldığını ve

yollarda barikatlar kurulduğunu" söyledi.

Öte yandan Michael Brown'un ölümüyle sonuçlanan polis operasyonuyla ilgili

tartışma devam ediyor. Genci öldüren polis, ateş etmesinin gerekçesini

"nefsi müdafaa" olarak açıklıyor. Görgü tanıklarına göre Michael Brown

teslim olduğu halde vuruldu.

Olay, bazı yönleriyle 17 yaşındaki siyahî genç Trayvon Martin'in 2012 yılında

Florida'da kurşunlanarak öldürülmesi olayını andırıyor. Trayvon Martin'i

öldüren George Zimmerman'ın serbest bırakılması, ABD genelinde tepkilere

yol açmıştı.