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Dünya
Deutsche Welle

Ferguson'da olağanüstü hal

ABD'de geçen yıl öldürülen siyahi genç Michael Brown'ı anma etkinliklerinde başlayan şiddet olayları tırmandı. Ferguson kasabasında olağanüstü hal ilan edildi.

11 Ağustos 2015 12:55


ABD'nin Ferguson kasabasında şiddet olaylarının tırmanması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü halin Missouri eyaletinde Ferguson'ın bağlı olduğu St. Louis ilinin tamamında geçerli olduğu belirtildi. St. Louis yönetiminden yapılan açıklamada, bölgede yeni şiddet olaylarına göz yumulmayacağı belirtildi.

Kentin emniyet müdürü Jon Belmar, asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması için herşeyin yapılacağını söyledi.

Ferguson'da pazartesi akşamı, geçen yıl polis kurşunuyla ölen siyahi genç Michael Brown'ı anma etkinliklerinde taşkınlıklar meydana gelmişti. Şiddet olaylarına dönüşen taşkınlıklara polis müdahale ederken, kasabada da tansiyon bir gencin vurulmasının ardından tırmandığı bildirildi.

Ağır yaralı gencin hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Gencin olaylar sırasında dört sivil polise ateş ettiği ve polislerden birinin karşılık vermesi üzerine de yaralandığı açıklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, adliye binası önünde toplanan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Bir grup göstericilerin de bölgedeki otobanda "Her yer Ferguson" yazılı barikatlar kurduğu, sekiz şeritli otobanı çift taraflı kapattığı belirtildi. Polisin otobandaki barikatlara müdahale ettiği ve burada da 50 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Michael Brown'ı öldüren polis yargılanmadı

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki kararı tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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