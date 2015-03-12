Ferguson'da iki polis vuruldu

ABD Adalet Bakanlığı Ferguson'la ilgili raporunu açıklamış, raporda Ferguson polisi ve yetkililer hakkında ağır suçlamalarda bulunulmuştu.

Raporda "rutin bir şekilde ırkçı önyargılarla hareket ettiği" ileri sürülen Ferguson polisinin şefi Thomas Jackson görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstifayı "kutlamak" üzere polis merkezi önünde düzenlenen bir gösteri sırasında kalabalığın arasından polise ateş açıldı. Polis şefi Jon Belmar, iki polisin ağır şekilde yaralandığını açıkladı.

İsimleri açıklanmayan 44 yaşındaki bir polisin omuzundan, 32 yaşındaki diğer polisin ise yüzünden yaralandığı, hayati tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

Michael Brown'ı öldüren polis yargılanmadı

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.