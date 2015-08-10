Ferguson'da çatışma çıktı



ABD'nin Ferguson kentinde bir yıl önce öldürülen Michael Brown için anma etkinlikleri düzenlendi. Gergin bir atmosferde yapılan anma törenlerinin ardından kentte polisle aşırılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gece yarısı ateş edildiğini ve iki kişinin yaralandığını belirtti. Yaralanan kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

Taşkınlıkların, anma törenlerinin ardından göstericilerden ayrılan bir grubun sokaklarda barikat kurması ve vitrin camlarını kırmasıyla başladığı belirtildi. Ardından polisin müdahale ettiği ve çatışma çıktığı kaydedildi.

Ferguson'da pazar günü düzenlenen anma törenleri sessiz başlamıştı. Anma törenine katılanlar, Michael Brown'ın cesedinin vurulduğu sokakta 4,5 saat bekletilmesine atfen, 4,5 saat boyunca sessiz kaldı. Göstericiler daha sonra ayin düzenlenecek olan kiliseye kadar toplu halde yürüdü. Göstericiler üzerinde Brown'ın resminin bulunduğu tişörtler giyerken, iki beyaz güvercin de havaya uçuruldu.

Michael Brown'ı öldüren polis yargılanmadı

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki kararı tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.