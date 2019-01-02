Ferguson sahaya indi

Manchester United'ın eski menajeri Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez antrenman sahasına indi. İngiliz ekibine tarihindeki en görkemli günlerini yaşatan Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenmanını izledi.

İskoç futbol adamı, görevden ayrıldıktan sonra David Moyes ve Louis van Gaal dönemlerinde antrenmanlarda hiçbir zaman yer almadı. 77 yaşındaki Ferguson, 18 Aralık'ta görevden alınan Jose Mourinho döneminde ise çağrıldığı antrenmanı izlemişti.

Eski oyuncusu ve İngiliz ekibini sezon sonuna kadar çalıştırmak için anlaşan Ole Gunnar Solskjaer'in davetini geri çevirmeyen Ferguson, beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Manchester United antrenmanını izledi.

Ferguson'lu antrenmanı değerlendiren Solskjaer, "Antrenman sahasında eğlenceli zamanlar geçirdi. Teknik heyet ile güzelce sohbet etti ve bizi cesaretlendirdi" dedi.

Ferguson'un 1996'da Molde'den transfer ettiği ve İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Permier Lig, 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Solskjaer, İskoç çalıştırıcıyla ilgili olarak ise, "Onunla 15 yıl çalıştım çalıştım ve geçen hafta beni o yıllardakinden daha fazla etkiledi. Ancak onu bilgilendirmeye devam ettim. Manchester United'da teknik ekibin işinin zor olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

United, 45 yaşındaki Solskjaer'in takımın başında çıktığı 3 maçı da kazanırken, Ferguson'un eski yardımcısı Mike Phelan, Norveçlinin göreve gelişinin ardından kulübe döndü. Ferguson'un 2006'da transfer ettiği Michael Carrick de, Solkjaer'in ekibine katıldı.

Sir Alex Ferguson, 2013'te emekliye ayrıldığı Manchester United'ı 26 yıl çalıştırmış ve bu süreçte 38 kupa kaldırmıştı. 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı olan Ferguson, birkaç gün komada kalmış, Temmuz ayında ameliyattan sonra ilk kez konuşabilmişti.