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Spor

Fenerbahçe'ye Janssen müjdesi

Yıldız futbolcu bireysel çalışmalara başladı

07 Mart 2018 17:59

Fenerbahçe'de Vincent Janssen geri dönüyor. Hollandalı golcünün ayak başparmağının altındaki ödem geçmeye başladı. Ayağındaki atelden de kurtulan Janssen bireysel çalışmalara ve fizik tedaviye başladı.

Hollandalı golcünün durumunu kulübü Tottenham doktorları ile koordineli bir şekilde takip eden Fenerbahçe sağlık heyeti, Jansenn'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde teknik direktör Aykut Kocaman'a net bilgi sunacak.

Öte yandan sarı lacivertliler Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyuncuları ile Akhisar maçında yapılan hatalar üzerine bir toplantı organize ettiği ve sezonun geri kalan bölümünde gösterilecek takım refleksinin de bu toplantıda görüşüleceği öğrenildi.

Takımın antrenmanlarda ve soyunma odasında konuşulanları sahaya niye yansıtmadığı konusunda rahatsız olan Kocaman, takım disiplininin dışına çıkılmaması konusunda takımını son kez uyaracak.

Yeniden ayağa kalkmak için önlerindeki Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizecek olan deneyimli teknik adam, sadece bu sezonun değil, önümüzdeki yılın da bu skorlara endeksli olabileceğinin oyuncularına ifade edecek.

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