Fenerbahçe’nin zirve inancı

Hakan TARHAN,İSTANBUL/(DHA)- Süper Lig’de sekiz maçlık yenilmezlik serisi bulanan Fenerbahçe bugün sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlıyor. Geçen sekiz haftada ligin orta sıralarından büyük sıçrama yapan sarı lacivertliler bu akşam Karabükspor’u sahasında iki farklı mağlup ettiği takdirde sıralamada 2’nci sıraya yükselecek. Haftaya lider olarak giren Galatasaray’ın Malatya’da 3 puan bırakması sonrasında ezeli rakibi ile puanları eşitleme fırsatını yakalayan Fenerbahçe alacağı iki farklı galibiyet sonrasında Galatasaray’ı averajla geçip, Medipol Başakşehir’in ardından ligin ikincisi konumuna yükselecek. Osmanlıspor maçının ardından yaşanan krizi kenetlenerek fırsata çeviren Aykut Kocaman ve öğrencilerinin hedefi ilk yarıyı ligin zirvesinde bitirmek.