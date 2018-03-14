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Spor

Fenerbahçeli Halit Deringör vefat etti

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti

14 Mart 2018 15:14

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, \"Kolay mı Fenerbahçeli Olmak\" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör\'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör\'e Allah\'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi\'ne baş sağlığı dileriz.
Merhum Halit Deringör\'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır.\"

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