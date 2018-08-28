Fenerbahçe'den zorunlu açıklama

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü, Moussa Sissoko ile ilgili çakın transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, teknik direktör Phillip Cocu\'nun istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, \"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Phillip Cocu\'nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası, hiçbir tarafı sorgulanmadan bilinçli bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Vurguladığımız tüm bu mevzuların, camiamızın arka arkaya kötü sonuçlar aldığı bu günlerde kamuoyuna maksatlı bir şekilde yansıtılmasının sebebini gayet iyi anlayabiliyoruz. Bu durumu, bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkan virüslere benzetiyor; bu yaklaşımın uzun vadede camiamız üzerinde asla muvaffak olamayacağını biliyoruz. Bu tarz kişi ve yöntemlerle daima mücadele etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Buradaki önemli hususu her defasında vurguladığımız gibi bir kez daha dile getirmek isteriz ki; camiamızın birliği ve bütünlüğüne kast eden, takımımız ve taraftarımızın kenetlenmesine engel olma amacı taşıyan bu tip bilinçli ve ayrıştırıcı haberlere karşı son derece dikkatli olmak zorundayız. İçerisinde bulunduğumuz geçiş döneminin sancılı olacağının, sabır gerektirdiğinin bilincindeyiz. Tüm bu konulara ilişkin daha detaylı açıklamaları, önümüzdeki hafta başkanımızın ikincisini gerçekleştireceği Camiaya Sesleniş programında dile getireceğimizi iletir; Camiamızdan bir kez daha resmi kanallarımızdan ilan etmediğimiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesini önemle rica ederiz\" denildi.