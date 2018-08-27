Fenerbahçe'den Marco Fabian açıklaması 

\"Transfer süreci olumsuz sonuçlandı\"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü, kadrosuna katmak için İstanbul\'a davet ettiği Meksikalı futbolcu Marco Fabian transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

Sarı lacivertli ekip, Fabian transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"Meksikalı futbolcu Marco Fabian\'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul\'a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.\"