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Spor

Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Anlaşma 2019-20 sezonunun sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu

13 Haziran 2018 22:37

Anlaşma 2019-20 sezonunun sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, UEFA\'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe\'den KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde: 
\"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi\'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır.  Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir.\"
FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ
Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA\'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip  2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.
 

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