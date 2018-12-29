Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar açıklaması

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar\'ın affedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: \"Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar\'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak\'ta Samandıra\'da başlayacak, 3 Ocak\'tan itibaren de Antalya\'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.\"