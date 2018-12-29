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Spor

Fenerbahçe'den Aatif ve Dirar açıklaması

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedildiğini açıkladı

29 Aralık 2018 19:05

İSTANBUL,(DHA) - 
Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar\'ın affedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:  \"Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar\'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak\'ta Samandıra\'da başlayacak, 3 Ocak\'tan itibaren de Antalya\'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.\"

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