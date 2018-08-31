Fenerbahçe'de yeni transfer antrenmana çıktı 

Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Kayserispor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman 2 gruba ayrılan oyuncuların, dar alanda pas çalışmasıyla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı-Lacivertli ekibin, Gremio\'dan kadrosuna kattığı Jailson da yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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