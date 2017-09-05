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Spor

Fenerbahçe'de Van Persie yine sakat

Hollandalı futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak

05 Eylül 2017 13:07

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve son dönemde oldukça sık sakatlık yaşayan Robin van Persie, bir süre sahalardan uzak kalacak. Sol diz çapraz bağları yırtılan Hollandalı futbolcunun dönüş süresiyle ilgili bilgi henüz verilmedi. (beIN Sports)

Hollandalı yıldız son olarak ülkesinin 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçında Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı. 34 yaşındaki golcünün, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçında oynamayıp Hollanda Milli Takımı'nda oynaması, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

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