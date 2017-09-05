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Spor

Fenerbahçe'de Robin van Persie şoku

Hollandalı futbolcunun çapraz bağında yırtık tespit edildi İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ancak Hollanda Milli Takımının davetine giden Robin van Persie'nin sol diz çapraz bağında yırtık olduğu açıklandı

05 Eylül 2017 13:38

Hollandalı futbolcunun çapraz bağında yırtık tespit edildi

İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçe\'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ancak Hollanda Milli Takımının davetine giden Robin van Persie\'nin sol diz çapraz bağında yırtık olduğu açıklandı. Hollanda\'nın Fransa ile oynadığı mücadelede sonradan oyuna giren Robin van Persie\'nin bu maçta dizinden sakatlık yaşadığı belirtildi. Hollandalı yıldızın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol iç yan bağ gradede 2. Derece yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği belirtilirken tedavisine başlandığı açıklandı.

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