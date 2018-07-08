Fenerbahçe'de ilk hedef forvet

Fenerbahçe'de yönetim forvet mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fernandao'yu Al Wahda takımına satan sarı lacivertliler, bu bölge için 2 oyuncu transfer etmek istiyor. Hollandalı forvet Bas Dost ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'nin, bu oyuncu ile beraber kadrosuna bir forvet daha katmayı planlıyor.

Bas Dost için FIFA'nın oyuncunun serbest kalma durumu ile ilgili kararının beklendiği kaydedildi. Sporting Lizbon formasıyla geçen sezon 49 maça çıkan Hollandalı, 34 gole imza attı.

Forvet için yazılan bir diğer isim de Barcelonalı Paco Alcacer.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, sarı lacivertliler İspanyol forvetle görüşmelerini sürdürüyor. Futbolcu ile İngiliz ekibi Everton'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Katalan ekibinde geçen sezon 23 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.