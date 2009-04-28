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Spor

Fenerbahçe'de hedef Jovanovic

28 Nisan 2009 13:15


Fenerbahçe transfer sezonunu erken açıyor. Tam 31 milyon Euro’luk rekor bir fiyata mal olan ‘gol kralı’ Daniel Güiza’dan istenen verimi alamayan yönetim, forvet arayışlarına başladı.
 
Kadroda büyük revizyon planlayan Sarı-Lacivertliler’in, Belçika Ligi’nde harikalar yaratan Milan Jovanoviç’i renklerine katmak istedikleri öğrenildi.

Sırp Milli Takımı’nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ligde 32 karşılaşmada fileleri 13 kez havalandırdı. 2010 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 4 milyon Euro olduğu söyleniyor.

Bir taraftan Standard Liege ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz sezon büyük uğraşlar verdiği ancak bir türlü ikna edemediği Barcelonalı Samuel Eto’o için tekrar nabız yoklayacağı da vurgulanıyor.

Bilindiği gibi Kamerunlu oyuncunun menaceriyle el sıkışılmış ancak Barcelona kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine bu transferden vazgeçilmişti. Bu sezon 23 gol atan yıldız futbolcunun Barcelona’da artık mutlu olmadığı ve sezon sonunda İspanya’dan kesin olarak ayrılmak istediği öğrenildi.


MİLAN JOVANOVİÇ

Doğum Yeri: Bajina
Ülkesi: Sırbistan
Yaşı: 28
Boyu: 1.83
Kilosu: 76
Mevkii: Forvet
Takımı: S.Liege
Oynadığı Takımlar: Vojvodina, S.Donetsk, Lokomotiv Moskova
Milli Takım: 15 maç, 6 gol


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